Kalundborg som uddannelsesby?

Det tætte samspil mellem industriproduktion og produktion af viden vil absolut være et væsentligt aktiv for byen.

Region Sjællands uddannelsesanalyse viser, at knap hver femte elev ikke får det nødvendige udbytte af folkeskolen som adgangsbillet til en ungdomsuddannelse! Det er helt utilfredsstillende og direkte beskæmmende, når man gerne vil promovere Kalundborg som uddannelsesby, at Kalundborg Kommune ikke har orden i eget hus.

Borgmesteren giver udtryk for, at man skal starte i udskolingen, og ifølge den logik er det jo meget forståeligt, at man sløjfer to-lærer-ordning i indskolingen, men det bliver det ikke bedre af - tværtimod.

LO Kalundborg vil opfordre til, at man - politikere, skoleledere, lærerkredsen og uddannelsesforskere - nu finder en model for, hvordan man for alvor kan gøre skoledagen attraktiv for flere elever.