Send til din ven. X Artiklen: Kalundborg bør passe meget bedre på Røsnæs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kalundborg bør passe meget bedre på Røsnæs

Debat Kalundborg - 15. januar 2020 kl. 08:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Som forholdsvis ny sommerhusbruger på Røsnæs, kan jeg se, at næsset fra naturens side er skabt som et unikt område. Desværre er det gennem årtier ikke altid røgtet med fornøden respekt. Store arealer er udlagt til sommerhuse, ferieressorts, golfbaner mv. Så den natur, der er tilbage, er blevet stadig mindre.

Kalundborg Kommunes bystyre og borgmester fremturer - nærmest med tunnelsyn - nu igen med deres årgamle projekt om et ferieressort på Klintegårdsarealet ved at anke Miljøankenævnets nylige afgørelse, som ellers satte en stopper for projektet. Denne grønne kile, som arealet udgør, amputeres, hvis byggeriet gennemføres, idet feriehotel, ferieboliger, restaurant, P-pladser og tilkørselsvej skærer arealet over. Hvad er der så tilbage af fri natur her udover en smal kystbræmme og lidt fredskov?

Bystyret har givetvis bevidst for at sikre sig en fortsat byggerettighed ladet en fuldstændig faldefærdig Klintegård blive stående som ruin i årevis i stedet for at sørge for nedrivning. Der er på trods af et forkølet forbudsskilt og en faldefærdig indhegning fri adgang til bygningen. Bygningen er livsfarlig og må snarest rives ned.

Der er andre muligheder for et ferieprojekt på Røsnæs. Tag f.eks. landsbyen Ulstrup. Det er en utroligt smukt beliggende by med en fin badestrand. Byen, der desværre skæmmes af flere tomme, usælgelige ejendomme, vil være et velegnet mål for udvikling. Et ferieressort, bygget i behørig respekt for naturen og eksisterende boliger derude, vil kunne give byen et løft. Bystyret skulle tage og gennemføre en studietur ud til Ulstrup - det vil beboerne i dette udkantsområde givetvis værdsætte, og det burde kunne ny inspiration til politikerne.

Eigil Waagstein

Østre Kirkevej 15

Roskilde