Kalundborg Kommune skal være Danmarks vildeste kommune

Den gode nyhed er, at alle kan gøre en forskel for naturen. Enhedslisten Kalundborg mener, vi skal være med i dysten for at sikre mere vild natur. Over halvdelen af Danmarks hjemmehørende arter er truet, sårbare eller helt forsvundet. For at give sommerfugle og vilde bier bedre levevilkår, så kan man som haveejer hjælpe ved at lade haven være lidt mere vild - lade græsset gro, droppe gift og sørge for, at der er blomster i hele sæsonen fra forår til sensommer.