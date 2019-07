Jeg trækker tilsagn om penge til Tour de France

Debat

Under henvisning til den igangværende debat om tang og turisme på Bjerge Sydstrand, hvor borgmester Damm med ildhu nu også har kastet sig glødende ind med sine argumenter om det bekostelige ved at fjerne det ildelugtende tang fra stranden. Han udtaler, at det ville koste »en krig« at hjælpe borgerne af med den ophobede tang. Udvalgsformand Jacob Beck ved ikke, hvilket ben han skal stå på, og snakker tågesnak om noget samarbejde? Ja, der er ingen tvivl om, at det vil koste penge, men set i lyset af at det tog mindre end to minutter på et nyligt overstået kommunalbestyrelsesmøde at ryste 600.000 kr. ud af kommunekassen til et cykelarrangement (Tour De France) om to år, så det kunne snitte Kalundborg Kommune, så har jeg besluttet at trække mit tilsagn om, at udløse dette store beløb til nævnte formål, og i stedet bruge pengene på noget mere nærværende vigtigt som kan glæde sommerhusejerne og de turister, som vi så gerne vil have til vores kommune.