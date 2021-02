Send til din ven. X Artiklen: Jeg må have ramt et ømt punkt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jeg må have ramt et ømt punkt

Debat Kalundborg - 18. februar 2021 kl. 10:17 Kontakt redaktionen

Debat

Jeg skal lige love for, at Susanne Ladefoged, Danmarks Naturfredningsforening, havde trukket det tunge skyts frem i sit svar på mit læserbrev om Postgårdgrunden på Reersø. Ord som grænsende til injurier, bagvaskelse, sure opstød, angreb på foreninger fylder det meste af hendes læserbrev, som gik ud på at beskrive sandheden om Johnny Lihme.

Samtidigt refererede hun til min person fra møder i Teknik- og miljøudvalget, hvor hun skriver, at hun ved flere lejligheder ikke overraskende oplevede mit behov for at bagvaske andre.

Jeg må virkelig have ramt et ømt punkt i mit læserbrev, siden hun nedværdiger sig til at gå så lavt.

At kemien mellem Susanne Ladefoged og mig ikke var den bedste i den tid jeg sad i Teknik- og miljøudvalget var en følge af, at jeg ofte forsvarede virksomheder og andre, som var blevet klemt af Danmarks Naturfredningsforening. Og jeg tror ikke jeg er den eneste, som har oplevet den nedladende tone i tale og skrift, når de har haft en uoverensstemmelse med Susanne Ladefoged.

Johnny Lihme

Engstien 3

Gørlev

