Jeg kritisererer ikke skolerne

Det kunne jo være, at man med flere midler kunne tiltrække nogle flere uddannede lærere, så vi bl.a. kunne få råd til tolærereordning i visse klasser. Jeg kan ikke se det fantastiske rosende i, at vi i Kalundborg Kommune ligger i bunden med resultater på landsplan, og i øvrigt har jeg aldrig været fortaler for at spare på vores skoler uanset mine 27 år i politik.