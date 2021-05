Jeg kæmper for min grønne plet

Men for mig er det vemodigt, at det er sidste løvspring, vi får lov at opleve, hvis de otte blokke med plads til 116 lejligheder bliver påbegyndt opbygget dette år.

Det skulle jo se ud som om, Lundbye kommer vandrende fra naturen ind mod byen. Men nu kommer han da kun til at vandre rundt mellem boligblokke. Ligesom beboerne langs Jammerland Bugt kæmper med næb og kløer for at slippe for at få udsigten spoleret af havvindmøller, således har jeg også lyst til at kæmpe for min grønne plet,men jeg slår vist små slag i luften.