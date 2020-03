Send til din ven. X Artiklen: Ja til fremtiden på Røsnæs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ja til fremtiden på Røsnæs

Debat Kalundborg - 26. marts 2020 kl. 13:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Det er ikke så godt, at der er nogen, der sætter spørgsmålstegn ved det fornuftige i at splitte Røsnæs på langs med en motorvej. Det mener i hvert fald Eivind Bitsch i et læserbrev 25. marts. Han taler om en tunnelløsning, der vil gøre en Kattegatforbindelse til total usynlig for os på Røsnæs. Desværre tåler hans drøm om den usynlige motorvej ikke at blive konfronteret med første delrapport fra Transportministeriet om etablering af en Kattegatforbindelse og den rolle, der er tiltænkt Røsnæs i fremtiden.

Måske er din reaktion mod vores forening »Nej til motorvej på Røsnæs« et udtryk for den fortrængning, der præger de fleste af dem, der arbejder så begejstret for en Kattegatforbindelse - koste hvad det vil. I yderste fald også en ødelæggelse af Røsnæs' natur og leveforholdene for os, der bor her. Du betvivler vores ret til at »blive hørt og taget med på råd, når fremtiden planlægges for Røsnæs.« Du må nok affinde dig med, at det er en ret, vi har som borgere i dette land. Vi kalder det demokrati. Det skal åbenbart ikke gælde, hvis man ikke er enig med dig. Du kan heller ikke lide, at der er nogen, der kører rundt med en streamer, der siger »Nej til motorvej på Røsnæs«, eller at der er en borger på Røsnæs, der har hængt et banner op på sin carport med samme budskab. Det kalder vi her til lands ytringsfrihed, men det kan du heller ikke lide.

Du er lige så afvisende over for, at nogle sommerhusejere har en mening om tingene og endda er medlemmer af vores forening og dens bestyrelse. Det kalder vi respekt for mangfoldighed. Den respekt har vi også for de mennesker, der har tabt deres hjerte til stedet her, dens natur og mennesker og historie. De betaler igen ved at være engagerede i de aktiviteter, der er forbundet med Røsnæs. Du og i hvert fald ét medlem af Venstres byrådsgruppe mener, at de skal yde deres bidrag til kommunens økonomi og ellers holde mund. I kan ikke lide engagerede borgere.

Du bader dig i stedet i våde drømme om den fremtidssikrede fremgang for Kalundborg og Røsnæs, når din usynlige motorvej er etableret. Og for resten: du burde jo være medlem af vores forening sammen med borgmesteren, hvis der er hold i jeres afvisning af, at en motorvej skal flænse Røsnæs på langs. Vi gør os som forening den umage at sætte os ind i virkelighedens planer for Røsnæs. Det kan du læse på vores hjemmeside »nejtilmotorvej.nu«. Måske vil du så efter endt læsning sætte vores streamer på din bil.

John Wilken

Røsnæsvej 241

Kalundborg

Forkortet af red.