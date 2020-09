Invester i vores børn!

I foråret blev det tydeligt under genåbningen af daginstitutionerne efter Corona, at børn trives og udvikler sig bedst, når der er nok kompetente voksne omkring dem. Voksne, der vel at mærke, har tid til at tage sig af børnene. Det vidste vi nok godt i forvejen. Forskning viser, at det har en positiv effekt for børn at gå i dagtilbud. Det har en positiv effekt på det antal år, de senere uddanner sig, og det har effekt på børnenes fremtidige beskæftigelse og løn. Det kræver, at dagtilbuddene har en høj kvalitet - så lad os give det til børnene og til os alle. En høj kvalitet i vores daginstitutioner, der giver vores børn den bedst mulige ballast til at klare sig godt i livet.