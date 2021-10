Send til din ven. X Artiklen: Ingen retfærdighed i sådan en sag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingen retfærdighed i sådan en sag

Debat Kalundborg - 14. oktober 2021 kl. 20:09 Kontakt redaktionen

Debat

Demokratisk Fællesliste beklager på de forældres vegne, som har betalt for deres børns daginstitutioner, herunder SFO, børnehaver og anden pasning, at der fra Venstre, Radikale, Dansk Folkeparti, Konservative og til sidst Socialdemokratiet ikke var vilje til at yde en form for kompensation for denne kommunale service, som ikke kunne benyttes på grund af nedlukning som følge af Corona.

Rigtig mange forældre fulgte jo blot statsministerens anmodning om at holde deres børn hjemme.

Demokratisk Fællesliste, sammen med Enhedslisten og SF, forsøgte at få denne sag på budgettet for år 2022, men nej, håbløst at få noget igennem, så snart det koster penge, også selv om det var borgernes egne penge.

Sjovt nok var der en positiv stemning blandt partierne i kommunalbestyrelsen, da jeg tidligere på året rejste sagen, men da de så, det kostede penge, så smuldrede den positive stemning.

I vores kommune er der ikke som i så mange andre kommuner noget, som hedder retfærdighed i sådan en sag.

Jeg tror nok, at mange børnefamilier har følt sig snydt, idet dem, som jeg har talt med, sandelig havde forventet ikke at skulle betale for en ydelse, som de ikke kunne få, hvilket jeg har fuld forståelse for.

Hvis retfærdighed koster penge, så skal man åbenbart ikke regne med støtte fra det store flertal i kommunalbestyrelsen i Kalundborg.

Det får vi forhåbentligt lavet om efter næste kommunevalg.

Gert Larsen (Demokratisk Fællesliste)

kandidat til KMV21

kommunalbestyrelsesmedlem

Kalundborg Kommune