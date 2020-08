Send til din ven. X Artiklen: Ingen miljøvenlige vådområder i Kalundborg Kommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingen miljøvenlige vådområder i Kalundborg Kommune

Debat Kalundborg - 28. august 2020 kl. 10:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Et minivådområde er en sø, der renser drænvand fra markerne for kvælstof og fosfor inden vandet ledes videre ud i vandløbene. Det er rigtig godt for miljøet. Alligevel har Kalundborg Kommunen netop givet afslag på et minivådområde, fordi det er i konflikt med planer om at oversvømme Lammefjorden.

Det vil nok komme bag på de fleste, at der er planer om at oversvømme Lammefjorden. Men det er altså kommunens argument for, at landmanden ikke kan få lov til at lave et miljørigtigt minivådområde.

Kommunen har været konstruktiv og har foreslået, at minivådområdet flyttes længere op i marken. Problemet med den løsning er, at vand ikke kan løbe op ad bakke, og så kommer ikke noget vand til minivådområdet!

Kommunen giver afslag fordi, minivådområdet ligger i et område, der på kortet er udpeget som lavbundsareal, og på sigt kan hele området, der er en del af Lammefjorden, blive ét stort vådområde. I hvert fald, hvis man skal tro kommunens kort og afslag.

Afslaget mangler en faglig begrundelse, for det område, der er udpeget som lavbundsareal på kommunens kort, er ikke tørvejord, der frigiver CO2. Så hvorfor oversvømme det og binde CO2, der ikke er der i jorden?

Afslaget var 14 måneder undervejs, og er blot et ud af mange eksempler på, at landmænd gerne vil lave minivådområder og rense drænvandet, men at bureaukrati og skrivebordsafgørelser spænder ben for miljøtiltag.

Der er ingen vindere - og da slet ikke miljøet.

Poul Henrik Prahl

Næstformand i Landboforeningen Gefion

Ærtebjergvej 2

Kalundborg