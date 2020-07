Indsats for folkeskolen

I to læserbreve her i Nordvestnyt tirsdag vil Gert Larsen bruge flere penge selv om vi i forvejen har en af Danmarks dyreste folkeskoler. Niels Erik Danielsen peger på en stærk sammenhængende kommunal indsats, og det giver lidt mere mening.

Den politiske håndtering er, at man prøver med små, korte indsatser som for eksempel ekstraundervisning i dansk og matematik (der vist ikke rigtigt blev til noget), og en indsats for ordblinde - det giver mening, hvis man altså sætter rigtigt ind og ikke stopper indsatsen om et par år.