Send til din ven. X Artiklen: Hvorfor ikke sænke grundskylden nu? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvorfor ikke sænke grundskylden nu?

Debat Kalundborg - 28. september 2021 kl. 19:12 Kontakt redaktionen

Debat

Tak til kommunalbestyrelsen for et fornuftigt og balanceret budget for 2022.

Der er meget at være tilfreds med, også en skattenedsættelse på 0,2 procent, men Kalundborg har stadigt landets højeste grundskyldspromille på 34, og dermed landets højeste ejendomsskatter relativt set.

Kalundborg indtager altså på dette punkt en bundplacering blandt landets kommuner.

På forsiden af Nordvestnyt tirsdag den 28. september lover borgmester Martin Damm, at kommunen vil reagere i 2024 når boligskattereformen træder i kraft, men hvorfor ikke før?

Kommunen bruger så mange penge, den må, i 2022, men alligevel lægger man flere og flere penge i kommunekassen, så der er da plads til at sætte grundskylden ned nu.

Og den er ikke fastfrosset frem til 2024, som det ellers fremgår af artiklen, for man må godt sætte den ned.

At nogle borgeres ejendomsskat bliver lavere efter 2024 ændrer ikke ved, at Kalundborg fortsat vil have landets højeste grundskyld, hvis den kun falder fra 34 til 30, som er det højest tilladte efter 2024 og som også er det tal, som Martin Damm nævner.

Lad os håbe, at den nye kommunalbestyrelse i 2022 vil have større ambitioner om at sænke grundskylden og flytte Kalundborg væk fra sin bundplacering - husk at lejere også betaler indirekte ejendomsskat, for en del af lejernes husleje går til at betale ejendommens skat.

Lars Nielsen Løvvej 17A, Gørlev