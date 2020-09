Send til din ven. X Artiklen: Hvor er vagthunden i vurderingssagen? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvor er vagthunden i vurderingssagen?

Debat Kalundborg - 14. september 2020 kl. 13:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ejendomsvurdering

Af Svend Olesen Agerhønevej 9 Kalundborg

I disse dage bruger pressen meget krudt på sagen om Danske Bank, der igennem flere år har opkrævet gæld hos folk, som måske slet ikke skylder pengene. Man finder det forkasteligt, at banken åbenbart fortsætter denne praksis, indtil man har fået systemerne »indstillet« til at gøre det rigtigt. Selvfølgelig mod, at der er, hvis der er opkrævet forkert eller for meget, bliver for meget opkrævede beløb tilbagebetalt.

Igennem flere år har det været klart, at staten har opkrævet for meget i ejendomsskatter fra en masse boligejere og fortsat gør det! Begrundelsen er, at vurderingssystemet først skal være på plads!

Det for meget opkrævede beløb var lovet tilbagebetalt for flere år siden. Det er blevet rykket flere gange. Det sidste, vi har hørt, er tilbagebetaling i 2024.

For flere år siden kunne man på nettet finde beløbet, som vi havde tilgode, men den side er ikke mere tilgængelig. For mit vedkommende drejer det sig om et 5-cifret beløb, og det første ciffer er hverken 1 eller 2.

Hvor er pressens forargelse - og opfølgning i denne sag? Selvom de for meget opkrævede beløb forrentes, er det da et uhyggeligt indgreb, at staten bare kan fortsætte med at opkræve forkerte beløb. Og så forlyder det oven i købet, at såfremt en boligejer, der har betalt for meget, dør inden staten er klar til udbetaling, så går beløbet i statskassen og ikke i boet. Kan det være rigtigt?

Hvis det er rigtigt, er det måske forklaringen på, at man hele tiden skubber udbetalingen.

Pressen kunne da godt være lidt mere vagthund for borgerne.