Send til din ven. X Artiklen: Hvor er det sørgeligt! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvor er det sørgeligt!

Debat Kalundborg - 12. maj 2020 kl. 11:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Ny har jeg i cirka et år hver dag siddet på min terrasse og kigge over på den nye vesthavn og ærgret mig over, at den ligge ubrugt hen med der af følgende manglende indtægter.

Jeg har fået oplysninger om, at miseren skyldes 24 sprængte trækstænger, som skulle holde spunsvæggens midtersektion. Efter denne kedelige opdagelse formoder jeg, at Kalundborg Havn som bygherre har entreret med et kompetent advokatfirma, som kan føre erstatningssag mod de involverede parter. Set i min optik ud fra nævnte sprængte trækstænger, må der være tale om enten underdimensionerede stænger, eller stænger med en ringere trækstyrke end de øvrige leverancer.

Ved beregning af spunsvæggens stabilitet betragter jeg denne som en konstruktion, hvor momentet (trykkraft gange arm) naturligvis er største på midten, og at trækstængerne her bør være beregnet til en større dimension end de øvrige leverancer. Jeg kender dog ikke projektet og ved ikke om det er tilfældet.

Der kan være tale om en rådgiverfejl, men også om at trækstængerne kan have materialefejl. Jeg formoder, at entreprenørerne har udført deres entrepriser efter de rådgivende ingeniøres beskrivelser, da jeg er vidende om, at havnen har haft sin egen kompetente tilsynsførende under hele entreprisen.

For cirka en måned siden læste jeg, at de udpegede tilsyns- og skønsmænd ville komme med en rapport i maj måned, hvilket jeg ser frem til at læse om.

Så er det jeg tænker, hvorfor skal der gå så lang tid med en sådan sag, hvor der er så store økonomiske interesser på spil? Der er formodentlig tegnet en all-risk-forsikring. De rådgivende ingeniører har en obligatorisk rådgiveransvarsforsikring og stålleverandøren har efter al sandsynlighed også en sådan.

Det virker som om, alle har haft travlt ved håndvasken i tiden før Covid19, og havnens advokat burde i samråd med forlængst udmeldte syns- og skønsmænd have forlangt udført trækprøver på de leverede trækstænger, og såfremt disse var i orden kunne man undersøge, om der er tale om en dimensionsringefejl.

Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at sagen er trukket i langdrag for at opnå store salærer, men nogen har sover i timen. Ovenstående er udelukkende skrevet ud fra det jeg har læst i avisen, idet jeg ikke kender projektet nærmere.

Flemming Jensen

Kildeskoven 3

Kalundborg