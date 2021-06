Send til din ven. X Artiklen: Hvad er vækst? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvad er vækst?

Debat Kalundborg - 23. juni 2021 kl. 08:53 Kontakt redaktionen

Debat

Et af symptomerne på vækst er, at der i højere grad tages flere og flere grønne områder ud af naturen for at bebygge dem med f.eks. en stor grim firkant fyldt til randen med kinesiske varer i alle regnbuens farver - fuldstændigt overflødigt - og dybest set ikke noget vi har brug for!

Ovenstående bringer mine tanker hen til Mullerup Havn der i den grad er ved at udvikle sig til en varm kartoffel! Nu må det gå op for politikerne at det der begyndte med en uforbeholden begejstring nemt kan udvikle sig til en turistghetto. Hov, hør hvad sagde han? "Turistghetto", hvad er en turistghetto?

For at opfylde kravene til at bære navnet turistghetto, kræver det en stærk koncentration af turister. Såfremt der i et givent område, i en længere periode, er flere turister end lokale må det belønnes med, og benævnes, turistghetto!Sådan er det ved at gå i Mullerup Havn med opførelsen af 62 ferielejligheder.

Lokalplaner bliver nærmest ignoreret og politikere agerer nærmest ligegyldigt i forhold til lokale borgeres spørgsmål og indsigelser når det drejer sig om forbehold vedr. lokalplaner. Det virker, i disse væksttider, nærmest som om Planloven er sat ud af kraft!

Var der blevet ansøgt om tilladelse til at opføre 200 lejligheder i Lokalplan 91 Mullerup Havn i 2006 ville der være blevet sat en stopper for dette! 48 ferielejligheder var hvad der blev godkendt - efter borgerhøring, ekspertbistand og inddragelse af offentlige instanser - dét kan man i vækstliderlighedens navn ikke bare skrotte (rettet til Kalundborg Kommune). Kalundborg Kommune må besinde sig og følge den vedtagne lokalplan der maksimalt giver tilladelse til opførsel af 38 ferielejligheder. 38 ferielejligheder fordi de 10 hytter yderst på kajen, ved dispensation, er blevet bevaret.

Kære Borgmester og kommunalbestyrelse - kom nu ind i dialogen!

Mullerup Havn er mere besøgt end den har været i mange år hvilket er tegn på at meget af det der sker på havnen er rigtigt. Restaurant Skipperkroen og iscafeen gør en stor indsats for lokale og turister men, så er der en bygherre/ejer der desværre ikke har fået den korrekte vejledning af Kalundborg Kommune i forhold til overholdelse af den gældende lokalplan hvilket må være årsagen til at der tilsyneladende endnu ikke er udstedt en byggetilladelse - måske fordi der ligger flere klager i Planklagenævnet omhandlende dét alt for store byggeri. Man lokkes til at tro at bygherre regner med at få byggetilladelsen da "man" ellers vil kalde det risikabelt allerede at påbegynde støbning af grund, m.m.

Erik Sartor, Mågestien 6, Mullerup

på vegne af foreningen Red Mulleruphavn.