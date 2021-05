Send til din ven. X Artiklen: Hvad er meningen? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvad er meningen?

Debat Kalundborg - 17. maj 2021 kl. 11:27 Kontakt redaktionen

Debat

Det er komplet umuligt for Demokratisk Fællesliste at se, hvilke fornuftige årsager, der kan ligge til grund for at bebygge et af de sidste grønne områder midt i Kalundborg. Det virker ærligt talt som en ren panikhandling her før lukketid for Martin Damm.

Der er rigeligt med muligheder for at etablere almene boliger i og omkring Kalundborg. Lad os blot pege på Klostergårdens jorder, der allerede nu bebygges, og hvor der er masser af plads til yderligere byggeri. Vi har en rekreativ grøn oase bag Kaalundkloster. Vi har uddannelsesinstitutioner med udsigt over grønne arealer. Skal vi mon lede efter denne borgerfjendske ugerning helt andre steder?

Det er nu blevet helt aktuelt med planer om at flytte borgerservice fra Kaalundkloster ud til rådhuset på Holbækvej. Bygge til for at rumme et i forvejen velplaceret, lettilgængeligt og centralt servicecenter. Hvis ikke det er borgerfjendsk at flytte hele afdelingen udenfor byen, hvor der ikke er ordentlige transportmuligheder for dem uden køretøj og samtidig indføre tidsbestilling - borgerfjendsk eller hvad?

Man kunne få den kætterske tanke, at borgmesteren gør endnu et forsøg - her inden lukketid - at få solgt Kaalundkloster til Vilcon-hoteller igen. Borgmesterens tidligere ihærdige forsøg på at afhænde denne del af kommunens arvesølv lige efter kommunesammenlægningen blev heldigvis forhindret af et stålsat flertal i den daværende kommunalbestyrelse.

Vi kan sagtens byudvikle uden at afvikle, og stop nu de borgerfjendske planer om at jage borgerne rundt i kommunen til stort besvær og uden mening.

Allan Orris

Demokratisk Fællesliste

Granlyvej 15

Eskebjerg

