Headspace hjælper sårbare unge

Debat Kalundborg - 02. september 2020 kl. 08:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som beskrevet i Nordvestnyt forleden dag, ser det ud til, at vi snart får mulighed for at give børn og unge mellem 12 og 29 år det helt unikke tilbud, at de via Headspace, kan søge hjælp og rådgivning, hvis deres mentale trivsel ikke er helt i top.

Jeg har talt for at få Headspace til vores kommune i en del situationer de sidste mange år. Allerede under sidste valgkamp havde Kalundborg-Odsherred-kredsen arrangeret et møde med tidligere Statsminister Poul Nyrup Rasmusssen (som er protektor for Headspace) på Psykiatrihospitalet i Slagelse, hvor han fortalte om, hvor vigtigt det er for unge med mistrivsel, at de har et sted at gå hen, hvor intet er for småt at henvende sig med.

Headspace hjælper unge, der har brug for nogen at tale med. De hjælper med alt, lige fra problemer i skolen, mobning, problemer med studier, ensomhed, prævention, seksuelle spørgsmål og en masse andet. Intet er for stort og intet er for småt.

Mange psykisk sårbare debuterer med egentlig psykisk sygdom i ungdomsårene, men har tidligere frembudt på symptomer som feks. ensomhed, isolation og mistrivsel - det kan senere blive til egentlig psykisk sygdom som mentale udfordringer i forskellig grad. Det kan feks. være selvskade og/eller spiseforstyrrelser eller andet.Det er dog ikke alle psykiske sygdomme der kan forebygges - desværre.

Jeg ser frem til, at kommunalbestyrelsen forhåbentlig siger »GO« til direktionens forslag - og ikke mindst ser jeg frem til, at give Kalundborg Kommunes unge med mistrivsel og måske psykisk sårbare et godt tilbud til bedre at kunne håndtere deres udfordringer inden, det bliver alt for overvældende.

Vi har i Kalundborg alt for mange, som ikke trives i skolen, som dropper ud, som mistrives, som har psykiske udfordringer, som ikke består 9. klasse med karakterer som betyder, at de ikke engang har »frit valg« på »nederste hylde« i uddannelsessystemet.

Og med den viden vi har i dag, hvor børnene og de unges fremtidige mulighed for gennemførelse af skole, kompetencegivende uddannelse, job, mulighed for at tage ansvar for sig selv og sin familie, sundhedstilstand etc, blandt andet afhænger af trivsel i skolen og mental sundhed - så kan det kun glæde mig helt ind i hjertet, at vi nu (forhåbentlig) får Headspace til Kalundborg.

Vores børn og unge har fortjent dette tilbud!

Kirsten Rask

KB- og regionrådsmedlem (S)

Kalundborg Kommune