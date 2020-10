Send til din ven. X Artiklen: Havmøller på havet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Havmøller på havet

Debat Kalundborg - 20. oktober 2020 kl. 10:08 Kontakt redaktionen

Debat

European Energy har sendt den endelige ansøgning om etablering af kystnære havmøller inde i Jammerland Bugt. Iflg VVM vil anlægget give en voldsom visuel påvirkning.

I avisen kunne jeg den 19. oktober læse, at borgere ikke får lov at klage over beliggenheden, simpelthen fordi der er for mange berørte! En besynderlighed, der betyder, at man, for at være berettiget til at klage over el-fabrikkens beliggenhed, skal være den eneste, der er berørt af anlæggets beliggenhed. Og den udmelding betyder samtidigt, at der åbenbart er alt for mange berørte.

Jeg har på mail kontaktet både European Energy (bygherren) og Energistyrelsen (som giver byggetilladelse) og efterlyst en klar begrundelse for anlæggets placering kystnært i Jammerland Bugt. Jeg ser frem til et svar med en fantastisk grund til at skabe voldsom visuel påvirkning i stedet for at flytte anlægget og etablere havmøllerne på havet, hvor de hører til.

Indtil videre kan jeg kun forestille mig at det handler om profit, da det naturligvis må være dyrere at bygge længere fra land. Og hvis jeg har ret i det, så vil European Energy med Energistyrelsens velsignelse fordrive mange, mange mennesker ved at bygge et konstant snurrende, blinkende helvede foran deres huse og sommerhuse, blot fordi de kan, - og det er dælme blottet for moral og kun iværksat for at få mest profit til firmaet under dække af grøn omstilling.

Men lad os nu se, om der er en anden forklaring ... eller flyt de møller ud på havet!

Christine Foersom

Asnæs Skovvej 43

Kalundborg