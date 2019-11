Send til din ven. X Artiklen: Har vi stadig del i høringsretten? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Har vi stadig del i høringsretten?

Debat Kalundborg - 04. november 2019 kl. 19:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kære borgmester - jeg stiller det spørgsmål til dig på baggrund af et indlæg, som din partifælle, Jakob Jensen har lagt på TV-Kalundborgs hjemmeside. Han reagerer på et læserbrev fra foreningen »Nej til motorvej på Røsnæs« - bragt i Nordvestnyt Kalundborg den 28. oktober.

Brevet er underskrevet af foreningens sekretær, Dorete Dandanell, og er et sammendrag af foreningens høringssvar til kommunens udkast til en udviklingsstrategi. Sådan et svar kan man jo være mere eller mindre enig med, men man kan vel ikke afskrive vores forenings ret (og vi mener også pligt) til at ytre os om fremtiden i den kommune, vi bor i, enten fast eller med en sommerhusadresse. Vores forening har med sine 320 medlemmer begge kategorier - dog flest fastboende.

Eller kan man frakende os retten til at deltage i høringsrunden? Det er i hvert fald, hvad Jakob Beck Jensen gør i sit indlæg. I hans optik er vores ønske om en åben dialog om fordele og ulemper ved en fast Kattegatforbindelse - og især hvis den skal gå over Røsnæs - et angreb på Kalundborgs blomstrende fremtid, hvor vi får råd til at købe hele Nordsjælland.

Jeg har svært ved at genkende Venstres holdning i den slags udladninger. Vi to har haft muligheden (og for mit vedkommende også fornøjelsen) af at mødes til debatter om emnet bro, motorvej og Røsnæs. Vi har givet udtryk for gensidig respekt og anerkendelse af de argumenter, der er kommet på bordet. Det er vel det, vi forstår ved demokrati.

Nu sår Jakob Beck Jensen tvivl om, hvorvidt det stadig fungerer sådan. Det er kun dig, der kan rydde den tvivl af vejen. Som nummer tre på listen over personlige stemmer hos Venstre er han jo ikke en »hr-hvem-som-helst« i jeres gruppe. Giver han udtryk for jeres egentlige holdning?

Netop på baggrund af den gode tone, der har hersket i debatten om emnet bro, motorvej, Røsnæs kunne jeg i min beretning til vores generalforsamling i august sige, at vi betragtede dig og kommunalbestyrelsen som medspillere i kampen for at holde natur og mennesker på Røsnæs fri af en motorvejs ødelæggelser, og at vi regnede med den samme positive holdning hos jer. Efter Jakob Beck Jensens optræden er jeg kommet i tvivl. Kan du rydde den af vejen til gavn for den åbne og fordomsfri debat, der er så nødvendig for at vigtige beslutninger også bliver holdbare.

John Wilken

Røsnæsvej 241

Kalundborg

John Wilken er medlem af formandskabet for foreningen Nej til motorvej på Røsnæs.