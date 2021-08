Send til din ven. X Artiklen: Har Gunver Jensen markeret sig? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Har Gunver Jensen markeret sig?

Debat Kalundborg - 18. august 2021 kl. 19:33 Kontakt redaktionen

Debat

Tanker omkring tirsdagens artikel med Flemming Lassen.

Der er flere forkerte anklager mod Tina Beck-Nilsson:

1. Tina begik ikke dronningemord mod den siddende S-gruppeformand Gunver Jensen. Det var medlemmer, der opstillede hende som kandidat, og ikke hende selv.

2. Tinas manglende synlighed skyldes måske, at hun ikke har villet blande sig i S-gruppens arbejde, men først nu følte, at det var på tide at sige den siddende S-gruppe imod i en så vigtig sag som bevarelse af Klosterparken.

3. Synlighed nævner Flemming Lassen: »Tina har ikke markeret sig nok«. Kan man sige, at Gunver Jensen har markeret sig?

Lidt historie skal der til: Jeg mener at Gunver blev valgt ind i Hvidebæk kommunalbestyrelse i midten af 1980'erne. I 1997 blev jeg som formand for Socialdemokratiet i Hvidebæk opfordret af en del medlemmer til at stille op som spidskandidat for partiet, hvilket jeg gjorde efter nogen overvejelse. Vi var ude i tre afstemninger, den sidste skriftlig blandt medlemmerne. Gunver blev valgt med ikke så stor margen. Dette skyldtes, at partiforeningen fik cirka 35 nye medlemmer, så det var ikke så mærkeligt, at jeg ikke blev valgt. Ved det efterfølgende opstillingsmøde blev jeg henvist til en 8. plads.

En måned efter var de nye medlemmer væk, og vi så dem aldrig mere. Jeg har tit tænkt på hvor mon de medlemmer kom fra, men har ikke kunnet finde ud af det. Grunden til medlemmers ønske om, at jeg opstillede som spidskandidat var manglende SYNLIGHED fra Gunver Jensen side. Det har altid været en svaghed ved Gunvers politiske arbejde. Det har kun været medlemmer af 3F, der har kendt Gunver.

Socialdemokratiet er medlemmernes parti og ikke de faglige organisationers parti. Jeg har fuld tillid til Tina Beck-Nilsson som spidskandidat, og det kan vælgerne også have.

Det kan blive svært for Socialdemokratiet ved det kommende kommunalvalg, da man i sagen om Klosterparken har støttet den siddende Borgmester. Nu havde man haft en mulighed for at kunne føre en oppositionspolitik, som en stor del af vælgerne ville være enig i. Fordi man ikke vil bygge i Klosterparken. Det er ikke fordi man er imod boligbyggeri, selvfølgelig skal der bygges boliger - MEN ikke i Klosterparken.

Jan Hyldal Klosterparkvej 19, Kalundborg