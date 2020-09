Send til din ven. X Artiklen: Håbet brister efter næste valg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Håbet brister efter næste valg

Debat Kalundborg - 28. september 2020 kl. 09:37 Kontakt redaktionen

Debat

Allan Orris opnåede ikke valg til kommunalbestyrelsen i 2017. Han er gammel SF'er, før han blev socialdemokrat. Endnu tidligere var han medlem af Fremskridtpartiet. Gert Larsen er tidligere Venstremand og medlem af Dansk Folkeparti. Nu er han løsgænger i kommunalbestyrelsen.

Orris og Larsen bebuder i Nordvestnyt den 26/9, at de danner en ny partiforening under navnet »Demokratiets Fællesliste« med den begrundelse, at demokratiet har svære vilkår i Kalundborg Kommune.

Der er netop aftalt et budgetforlig for de næste fire år, som alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har tilsluttet sig.

Dette er i min optik et klar bevis for, at demokratiet fungerer i Kalundborg Kommune, modsat hvad Orris og Larsen påstår og derfor vil danne en ny partiforening inden næste valg.

Hvor dybt kan man prostituere sig som kommunalpolitiker for at opnå et sæde i kommunalbestyrelsen? Jeg tror, at Orris og Larsens håb om at fortsætte eller komme tilbage i kommunalpolitik brister efter næste års kommunalvalg.

Thomas Petersen

Tidl. redaktør

Røsnæsvej 432

Kalundborg