Gør nu noget ved Klintegården

Det fine gamle landsted har fået lov til at forfalde gennem mange år, pga. mangel på penge, vilje og urealistiske hotelprojekter. Og her i foråret brændte resterne af gården igen, igen, måske fordi den er tilflugtssted for nogle, der keder sig.

Så brug nu nogle af de uventede millioner fra udligningen til at få fjernet det sidste af huset. Omdan det smukke naturområde med de mange sjældne planter til et rekreativt område. Der er en unik adgang direkte til stranden. Det vil være til stor glæde for fastboende, sommerhusliggere og turister - alle har brug for at komme ud i naturen.