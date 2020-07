Gør noget for børn og unge

Jeg synes også oppositionen i kommunalbestyrelsen har prøvet med initiativer, der kunne styrke folkeskolen, men jeg må skrive - at vi taler for døve øre hos de ledende.

Peter Abildgaard Andersen udtaler, at »en uddannelsesby skal løfte niveauet igennem hele uddannelsessystemet - helt fra vuggestuen over børnehaven og grundskolen til ungdomsuddannelserne og til de videregående uddannelser. Det kræver en stærk, sammenhængende, kommunal indsats at sørge for det, og den er svær at få øje på...«