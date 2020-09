Glæd dig over to muligheder

Debat Lad dette være svar og en opmuntring til Liff Andersen, som her i avisen den 22. september føler, at dannelsen af en ny S-forening i Kalundborg Kommune rykker ved hendes tillid og er skuffende her 14 måneder før et kommunalvalg.

I stedet for at se på vores initiativ med mismodige øjne og et trist historisk tilbageblik, så kunne du jo vælge at glæde dig over, at dit parti nu får to platforme i kommunen. Så lad fremtiden få en chance, og døm os ikke på fortidens synder. Vi har ingen andel i den, vi vil fornyelsen og fornøjelsen ved politik.