Fuldstændig urimeligt at kommunen ikke forlanger kloakledning til det offentlige net

Debat Kalundborg - 21. september 2021

På og omkring Mullerup Havn er vi mange, der er stærkt bekymrede for det helt uacceptable overgreb, der sker på en af Vestsjællands få perler, nemlig tilblivelsen af et feriecenter med 62 boliger. Et »byg, sælg og forsvind-projekt« med alt, hvad der dermed følger af ukendte faktorer og negative virkninger på natur og miljø og, ikke mindst, den øgede udledning af spildevand til Musholmbugten.

Man agter tilsyneladende at lave et privat spildevandsanlæg, der skal håndtere alt spildevand fra Mullerup Havn (62 boliger, restaurant Skipperkroen, 10 private feriehuse, is og grill café, offentlige toiletter) med udledning af fækalier i vores badevand til følge.

Når så bygherres budget, tilsyneladende, er fire-fem millioner kroner for et sådant anlæg, virker det fuldstændigt urimeligt, at Kalundborg Kommune ikke i stedet forlanger etablering af en kloakledning til det offentlige net i Mullerup by - også set i lyset af, at et privat anlæg kun har 20 års procesgaranti.

Så endnu en gang en appel til Kalundborg Kommune om at komme ind i kampen og:

1) Få begrænset dette alt for store projekt til noget, der harmonerer med omgivelserne og er i overensstemmelse med de udstukne linjer i lokalplanen fra 2006.

2) Rådgiv og understøt bygherre i at få tilsluttet havnen til det etablerede kloaknet.

Planlovens bestemmelser skal efterleves idet en lokalplan (i dette tilfælde Lokalplan 91, 2006) er et retsligt vedtaget dokument, der skal overholdes.

Erik Sartor repræsentant for facebookgruppen Red Mulleruphavn, Mågestien 6, Slagelse