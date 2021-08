Send til din ven. X Artiklen: Fuld opbakning til spidskandidaten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fuld opbakning til spidskandidaten

Debat Kalundborg - 20. august 2021 kl. 07:45 Kontakt redaktionen

Synspunkt

Socialdemokratiet i Kalundborg understreger, at der er fuld opbakning til vores spidskandidat Tina Beck-Nilsson og den linje, som vi i fællesskab har lagt om en ny vej.

Det er med stor undren og vrede, at vi læser Nordvestnyt den 17. august 2021.

3F-formand Flemming Lassens fuldstændig umotiverede udfald mod Socialdemokratiet og spidskandidaten, er helt skævt.

Igennem de sidste otte år har vi på generalforsamling efter generalforsamling i Socialdemokratiet, diskuteret og vedtaget, at vi ønsker og arbejder for en fornyelse af vores politik og at vi skal arbejde på et løbende generationsskifte.

Det har der været arbejdet målrettet efter, på baggrund af vedtagelser på generalforsamlinger. Det har bestyrelsen på flere punkter effektueret og generalforsamlingen stemt igennem på demokratisk vis af flere omgange.

At nogle ikke ønsker at respektere demokratiske valg i en forening, kan vi kun undre os over. Vi har forståelse for, at fornyelse kan være en svær proces, specielt når man skal omstille sig fra noget andet. Det er helt naturligt, at de, der har været med i mange år, slår sig på processen. Sådan har det været, siden vi for 150 år siden mødtes på Fælleden i København og skabte Socialdemokratiet.

Flemming Lassen er tydeligvis blevet misinformeret både før den aktuelle artikel og tidligere. Både i januar 2020, forud for bestyrelsens indstilling af en kandidat til spidskandidatposten, var Gunver informeret om, at bestyrelsen ville indstille en anden til generalforsamlingen. Før artiklen om vores holdning til sagen om Klosterparken var Gunver blevet informeret om holdningen pr. mail.

I sagen om Klosterparken, har vi i partiet, ikke været informeret, før den blev offentligt kendt. Først der kan vi tage stilling. Den manglende involvering af borgere, og kommunalbestyrelsesmedlemmernes manglende muligheder for at drøfte projektet med deres bagland såvel som øvrige borgere i kommunen, er vi i Socialdemokratiet i Kalundborg meget kritiske overfor.

Det er ikke rimeligt overfor borgerne, overfor kommunalbestyrelsesmedlemmerne eller den demokratiske proces.

For os i Socialdemokratiet i Kalundborg mener vi, at gode vilkår for erhvervslivet netop bør gå hånd i hånd med gode vilkår for borgerne i kommunen. Det er nødvendigt for bosætningen, at vi både har et godt erhvervsliv, men også ordentlige forhold for børnene i vores dagtilbud, en ordentlig skole, gode kulturtilbud, en værdig ældrepleje og at vi i det hele taget behandler vores borgere ordentligt, ikke mindst på handicapområdet. Erhvervspolitik og velfærd er IKKE hinandens modsætninger, men tværtimod hinandens forudsætninger.

Vi bakker fuldt op om vores spidskandidat, og den politik, vi i fællesskab har vedtaget at kæmpe for.

Allerede fra starten af valgperioden, oplevede vi i partiet, at der var virkelig dårligt samarbejde i vores gruppe i kommunalbestyrelsen. Det var en stor opgave, otte medlemmer, hvoraf de seks var nyvalgte.

Efter tre måneder måtte vi tilkalde hjælp udefra, for at forsøge at løse samarbejdsproblemerne internt i gruppen.

Gruppens ledelse har været præget af mangelfuld inddragelse og mangelfuld information, der har gjort det svært at navigere som nyvalgt medlem af kommunalbestyrelsen.

Der har løbende gennem årene været forsøgt at hjælpe, desværre uden det store resultat. Det er beklageligt og ærgerligt, og har desværre været med til at skubbe til udfordringerne, som vi står midt i lige nu.

At en fagforening som 3F, der i den grad kæmper for sine medlemmer. En fagforening, der på landsplan ofte taler om vigtigheden af en ordentlig velfærd og gode folkeskolemuligheder for sine medlemmer, undrer det os virkelig, at det eneste, Flemming Lassen åbenbart ønsker for sine medlemmer, er, at vi har et stærkt erhvervsliv.

Åbenbart er ønsket så stærkt, at vi i Socialdemokratiet skal lægge os helt op ad Venstres politik og tanker for kommunens udvikling, så vi kan bevare status quo. Det kommer ikke til at ske, vi vil mere end det. Vi vil udvikle kommunen til gavn for hele kommunen og alle borgere.

Det betyder, at vi vil have gode normeringer i dagtilbud, en god skole, der giver et godt fundament videre i livet, kulturliv i fuld vigør, vi mener i det hele taget, at det er vigtigt at behandle mennesker ordentlig og værdigt, uanset hvor de er i livet, og hvad de har brug for. Det vil vi altid arbejde for i Socialdemokratiet.

For os er et stærkt erhvervsliv vigtigt, men de gode rammer for hele livet er mindst lige så vigtige.

Den balance er vi i Socialdemokratiet garant for, både lokalt og på landsplan. Alt dette, mener vi, ikke kan leveres i den nuværende konstellation, derfor peger vi på, at der er brug for en ny retning i Kalundborg kommune.

Vi, i Socialdemokratiet i Kalundborg, bakker fuldstændig op om vores spidskandidat og øvrige kandidater.

Lars Kuhre Mortensen Anne Juul Flemming Gede Anette Gøttsche Sven-Aage Berg Nikolaj Vad Esben Hansen Arne Kjær Pernille Ahrenkiel Steffen Bagger Svend-Erik Toepfer Nyhuus Inge Vibeke Jensen Gunnar Jørgensen Bjarne Rask bestyrelsesmedlemmer Socialdemokratiet i Kalundborg