Send til din ven. X Artiklen: Forslag om forringelser burde aldrig være fremsat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forslag om forringelser burde aldrig være fremsat

Debat Kalundborg - 05. november 2019 kl. 08:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Det er glædeligt at opleve, at der nu i den samlede kommunalbestyrelse er enighed om at tage besparelsen af bordet vedrørende aktivitets- og dagtilbudsområdet.

Vi håber så alle, at det også ­kommer til udtryk ved 2. behandlingen af budgettet tirsdag den 5. november 2019 i kommunalbestyrelsen.

Aktivitets- og samværstilbuddet er både for borgere, der ikke har reel arbejdsevne og andre, der kan arbejdsprøves til et muligt skåne job i det private erhvervsliv. Besparelsen vil derfor have betydning for den vedtagne kvalitetsstandard på området, der beskriver formålet:

At borgeren opnår øget livskvalitet ved at udvikle sig og udnytte sine ressourcer.

At borgeren opnår et socialt fællesskab samt får mulighed for at opretholde eller udvikle sociale og personlige færdigheder.

At borgeren kan anvende sin resterhvervsevne og dermed bevare/opnå tilknytning til en produktion af beskæftigelsesmæssig karakter.

At borgeren får en hverdag med indhold og struktur, der udvikler og understøtter funktionsevnen og dermed øger livskvalitet, trivsel og selvtillid.

At borgeren indgår indgår i socialt samspil med andre og dermed udvikler sociale kompetencer.

Kommunen vil miste indtægter i forbindelse med forslaget og med den baggrund, vil der blive fyret personale. Kvalitetsstandarden for området skulle således forinden være foreslået ændret, og hermed gives mulighed for indsigelse eller kommentarer fra den enkelte borger.

Derudover skulle alle berørte borgerne i forbindelse med handleplansmøderne være forelagt disse ændringer, således at borgeren og evt. de pårørende eller værgen kunne gøre indsigelser eller i yderste konsekvens anke afgørelsen.

At nogen har fostret ideen til denne besparelse, er mig ganske uforståelig. Hvis tankegangen fortsat er, at besparelserne i de kommende år også indeholder tilsvarende reduktion i den tildelte tid på aktivitets- og samværstilbuddet, vil det bringe mindelser tilbage til det forrige århundrede og åndssvageforsorgen, hvor udviklingshæmmede borgere levede, boede og opholdt sig på bosteder døgnet rundt uden mulighed for at få et tilbud om aktiviteter og samvær udenfor bostedet.

Dette forslag burde aldrig være fremmet til politisk behandling alene med begrundelse i en besparelse, uden at der samtidig bleb gjort opmærksom på, hvilke følger det vil og ville få for den enkelte, der berøres!

Søren D. Hansen

Kærbyvej 3

Kærby Søren D. Hansen er medlem af FU Danske Handicaporganisationer Kalundborg Afd. og formand for Lev Kalundborg.