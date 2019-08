Send til din ven. X Artiklen: Forskelbehandling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forskelbehandling

Debat Kalundborg - 22. august 2019 kl. 15:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Til borgmester Martin Dam! Et sundt demokratisk retsprincip er, at loven er lige for alle. Dette princip bliver tilsidesat, når Kalundborg Kommune gør forskel på sine borgere ud fra, hvornår de sælger deres ejendom.

I salgsprocessen af min afdøde fars ejendom beliggende Nørre Allé 34 blev vi opmærksomme på, at Kalundborg Kommune forlanger penge for at slette en servitut fra 1931. Beløbet er ukendt, og det fremgår ikke klart af servitutten, hvorledes det skal udregnes. Kan du ikke venligst oplyse mig om, hvordan beløbet udregnes?

Kalundborg Kommune er fornylig begyndt at opkræve penge for at slette servitutterne. Tidligere har Kalundborg Kommune været ligeglade med selvsamme servitut, og borgerne betalte blot tinglysningsafgiften. Se artikel fra sn.dk: https://sn.dk/Kalundborg/Fra-smaapenge-til-oekonomisk-trussel/artikel/705854

Hvordan hænger det sammen med at der er lighed for loven? Det kan da umuligt retfærdiggøres, at nogle borgere ikke skal betale noget som helst, når andre skal betale 400.000,- for præcis det samme, kun fordi de sælger et år eller to senere. Har Kalundborg Kommune iøvrigt tænkt sig at gøre brug af den tinglyste servitut på min fars ejendom og til hvilket formål? Og i givet fald hvornår og til hvilken pris? Hvis vi kan blive enige om vilkårne for handlen skal kommunen være velkommen til at købe ejendommen.

I nævnte artikel oplyser du ligeledes en »gylden mellemvejsløsning", hvorledes hænger det sammen med at du i samme artikel nævner at dette område ikke er indenfor kommunalfuldmagtens regler?

Esben Larsen

Lindemannsstræde 6

Kalundborg