Forældre bør få penge retur

Debat Demokratisk Fællesliste i Kalundborgs kommunalbestyrelse må umiddelbart konstatere, at der ikke findes den store forståelse for at tilbagebetale forældres SFO-betalinger, hvor børnene på grund af Corona ikke har kunnet benytte tilbuddet om at komme i deres SFO.

Vi mener ikke, det er rimeligt, at disse forældre fortsat skal betale for noget, som de ikke får.

Vi anmoder derfor om, at denne problematik må blive behandlet i kommunalbestyrelsen, hvor en afstemning kan vise den politiske vilje til at friholde forældrene for at have betalt og fortsat betaler for noget, som de ikke får.