Folkeskolen fortjener mere fokus

Debat Kalundborg - 23. juli 2020 kl. 08:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folkeskolens udfordringer i Kalundborg ligger heldigvis mange på sinde. Senest har LO Kalundborg, ved formand Poul Erik Christensen, fornuftigt opfordret til, at man i toppen af skolesystemet går sammen og finder en model for at forbedre skoledagen for eleverne.

Det er et rigtigt første skridt, men jeg synes, at Poul Erik Christensen for hurtigt konkluderer, at ansvaret derefter skal lægges over på skole­lederne, og at der bare skal flere resurser til.

I Kalundborg er folkeskolens udfordringer alt for komplekse til, at man hurtigt kan fikse dem. Man bør i stedet lave en grundigere analyse for at finde roden til problemerne og derefter udarbejde en fremtidssikret indsats.

Lad mig blot nævne tre oplagte spørgsmål: 1) Når vi i Kalundborg har en lav undervisningseffekt, gælder det så kun dem, som ikke opnår 02 i dansk og matematik, eller får de bedste elever heller ikke nok ud af det? 2) Hvilke forhold skal der til for i fremtiden at tiltrække de bedste lærere - er det fx, at de kun skal undervise i deres linjefag, og hvordan opnår man, at de kan det? 3) Hvorfor har Kalundborg en af landets dyreste folkeskoler - kan det tænkes, at der er noget i ledelsen, strukturen el. lign., som kan forbedres, for at eleverne får en bedre skoledag? Jeg håber, at vi kan komme dybere i analysen og diskussionen af roden til udfordringerne. Vores herlige unger fortjener det, og vi gamle får det bedre, når det går alle børnene godt.

