Flis er alt ødelæggende for biodiversiteten i skovene

Forstkandidat ved Ørsted Peter Kristensen må have misforstået noget, når han anfører, at Asnæsværket laver grøn strøm af bæredygtigt træflis, såsom grene, skæve eller syge træer, der ellers ville rådne op i skovene. Består bæredygtigheden i, at der genpantes træer? Det varer endog rigtig mange år, før et nyplantet træ optager ligeså meget CO2 som et gammelt træ. Fældning af skæve og syge træer er ikke bæredygtigt, idet disse træer i stedet for at ende som flis til afbrænding kunne være et nødvendigt og rigt levested for mos, insekter, fugle, smådyr og planter ved henlæggelse til naturligt forfald og som dødt ved i skovbunden. Skovene er hjemsted for utallige truede arter. Flisning medfører derfor store negative konsekvenser for naturen ligesom naturværdier kan gå uopretteligt tabt.