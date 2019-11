Send til din ven. X Artiklen: Flertallet lader børnene i stikken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flertallet lader børnene i stikken

Det er sørgeligt at opleve den totale mangel på vilje, flertallet i kommunalbestyrelsen har, til at løse det akutte behov, der er for at investere i børnene. Borgmesteren forklarede på sidste KB-møde, hvorfor det er en dårlig idé at sætte penge af til bedre normeringer i daginstitutionerne, det bedre at vente til regeringen kommer med sin finanslov, der måske giver penge til bedre normeringer. Han siger, det bliver dyrt. Det skyldes jo de manglende investeringer i flere pædagoger gennem årerne. Den regning har vi i oppositionen samlet op, og begyndt at betale af på i vores budget.

Ole Glahn siger, at han har hørt, at der via finansloven vil komme penge til børnene. Og så er der ingen grund til, at vi gør det, siger han og tilføjer, vi mener der er behov for det!

I Socialdemokratiet er vi enige i, at der er behov for de investeringer, derfor sætter vi penge af til bedre kvalitet for børnene. Vi tager ansvaret og overlader det ikke kun til Folketinget.

I Socialdemokratiet har vi, sammen med den øvrige opposition, ønsket at investere i bedre normeringer. Hvis borgmesteren fortsætter med at hævde, at det ikke hjælper noget som helst, er problemet større end første antaget. Så derfor spørger vi. Er normeringerne så dårlige, at ikke engang 20 mio. over de næste fire år retter op på problemerne? Hvis det er tilfældet, er det da bare om at komme i gang. Bare fordi problemet er blevet stort, skal vi da ikke ignorere det.

Borgmesteren fortalte om spenderbukserne, og at syningen var lige ved at sprække, så mange penge var sat af i budgettet. Derfor er det da endnu mere uansvarligt, at børnene slet ikke er en del af de bukser.

Tidligere har Karl-Åge Hornshøj (V) forklaret, hvorfor forældrebetalingen i daginstitutionerne sammenlignet med vores nabokommuner, er meget lav. Det er fordi vi gør os umage for ikke at have for mange udgifter for vores borgere, udtaler han. I Kalundborg Kommune betaler forældrene det maksimale, man må betale, nemlig 25 procent af prisen. Spørgsmålet er, om vi tager særligt hensyn til borgernes pengepung? Eller om det er fordi vores institutioner er så billige - altså vi sætter ikke særlig mange penge af i forhold til vores nabokommuner. Det betyder jo noget for normeringerne, at vi ikke sætter mange penge af.

Børn skal have voksne nok omkring sig. Derfor kan vi ikke være bekendt ikke at sørge for, at der er nok kompetente voksne omkring vores børn. Det vil vi i Socialdemokratiet sammen med resten af oppositionen, gerne sørge for. Desværre er der ikke flertal for det i kommunalbestyrelsen.

Esben Hansen

Næstformand

Tina Beck-Nilsson

Formand

Socialdemokratiet i Kalundborg