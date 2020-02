Send til din ven. X Artiklen: Flere årsager til lægemangel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere årsager til lægemangel

Debat Kalundborg - 17. februar 2020 kl. 12:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

I slutningen af januar bragte Nordvestnyt en artikel om nogle uoverensstemmelser mellem Kalundborg Kommune og Praktiserende Lægers Organisation. Sagens detaljer er svære at forstå for den ikke indviede, men det grundlæggende problem er meget klart: Vi har store vanskeligheder med at rekruttere læger til almen lægepraksis i Kalundborg.

Netop da artiklen kom i Nordvestnyt, sagde jeg farvel til en gruppe nyuddannede læger, ganske som jeg gør to gange om året efter afsluttende lægeeksamen i juni og januar. De nybagte læger, der har fulgt mine undervisningstilbud i de 2 - 3 sidste år af deres studium, vakler for de flestes vedkommende mellem at ville specialisere sig i psykiatri eller i almen medicin (praktiserende læge). Jeg får derfor et nøje indblik i de ønsker og ambitioner, der ligger bag deres valg af speciale, og de krav de stiller til det sted i landet, hvor de måske ender med at slå sig ned.

De vil gøre meget for at kunne blive i den universitetsby, hvor de har boet i deres studietid. Der finder de alle de faciliteter, som børnefamilier efterspørger. Nogle få er indstillede på at slå sig ned i mindre byer i provinsen. Disse kostbare få stiller imidlertid krav til det sted, hvor de overvejer at etablere sig:

For det første skal der være gode vuggestuer og børnehaver og en folkeskole af meget høj kvalitet. Og her tænkes der ikke blot på normeringer, men også på den pædagogiske kvalitet og undervisningens faglige niveau.

De lægger meget vægt på, at der er gode muligheder for fritidsaktiviteter for børnene, sport, musik, dans; et aktivt, kommunalt prioriteret kulturliv.

De trafikale forhold er særdeles vigtige; er det sikkert at sende børnene ud i trafikken? Er der et velholdt, sammenhængende net af cykelstier, adskildt fra den motoriserede trafik?

Kort sagt, fører kommunen en gennemgribende borgervenlig politik?

Den unge læges krav til sin måske fremtidige kommune adskiller sig ikke fra andre unge familiers; lærere, håndværkere, sygeplejersker, ingeniører. Men måske er gruppen af unge læger af faglige grunde mere interesserede end andre i en kommunes sundhedspolitik. Prioriteres samarbejdsprogrammer for genoptræning og forebyggelse? Er samarbejdet mellem kommune og lægepraksis velfungerende?

Medicinstuderende har et meget stort netværk på sociale medier, også på tværs af deres uddannelsessteder, og de udveksler i høj grad oplysninger, også om de ovenstående forhold. Og de er mestre i at skaffe sig oplysninger fra internettet i et omfang, som vi fra ikke-IT generationerne ikke gør os nogen forestilling om.

Så med eller uden kommunikationskonsulenter er sandheden om landets kommuner velkendt blandt unge læger, også blandt dem vi gerne vil rekruttere til Kalundborg.

Povl Munk-Jørgensen

Lundevej 30

Kalundborg

relaterede artikler

Kispus om lægemangelen 18. september 2019 kl. 13:57