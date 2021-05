Fingerene væk fra grønne områder

Debat Jeg skrev et brev til borgmesteren, og fik som forventet et svar fra en embedsmand, chef for planlægning i Kalundborg.

Hvad er behovet for nye boliger? De pendlere til vore store industrier vil jo ikke bo i en by, hvor skolevæsnet og ældreplejen er under al kritik og kulturlivet er beskedent. Pendlerne vil hellere have motorvej i stedet for »gedestierne«. Og de studerende har ikke råd til at bo i det nye byggeri.