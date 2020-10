Feriecenter vil forringe nattemørke og biodiversitet

Den 12. oktober gav Kalundborg Kommune bygherren grønt lys for at starte byggeriet op, da kommunen vurderer, at der ikke er behov for en VVM-undersøgelse før start. Byggeriet vurderes ingen negativ indflydelse at have på f.eks. beskyttet natur eller arter, da disse befinder sig uden for projektområdet. Projektet vurderes heller ikke at medføre væsentlige påvirkninger fra støv, støj, lugt - eller lys...