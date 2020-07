Send til din ven. X Artiklen: Feriecenter i Mullerup skal bygges med respekt og omtanke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Feriecenter i Mullerup skal bygges med respekt og omtanke

Endelig sker der noget på Mullerup Havn! Men kan det bære? Gennem små 50 år har jeg fulgt havnens op- og nedture. Planerne har været mange og ofte forfejlede. Nu er Botveds triste produktionshal revet ned, og i stedet skal der bygges ferielejligheder - god idé!

Men, projektet synes vokset ud over, hvad rammerne kan holde til. Er Feriecenter Mullerup Havn, nu projekteret med 62 ferielejligheder, bæredygtigt for den lille havn? I en pressemeddelelse kalder bygherren Maycon Mullerup Havn for både »en lille perle« og »Sjællands ny to-go destination«. Men, hvordan gør man en lille perle til en »to-go destination« uden at ødelægge den?

Jeg arbejdede tidligere med turismeudvikling på Møn, og her har man altid spurgt sig selv: Hvilken type feriegæster ønsker vi? Og hvorfor vil de vælge Møn fremfor andre steder? Svaret er: Vi ønsker feriegæster, der sætter pris på fred og ro, natur- og kvalitetsoplevelser - f.eks. kunsthåndværk og yoga retreats. I stedet for at rive ned og bygge stort, har man nænsomt integreret eksisterende værdier i nye projekter, og det med succes - vandreruten Camønoen til eksempel. Hermed har man også opnået de fastboendes opbakning og ligefrem fremmet bosætningen: Møn er blevet in, og ikke kun i skolernes sommerferie!

Relevante spørgsmål - også for Mullerup Havn (og Kalundborg-egnen i det hele taget): Hvilke gæster? Og hvorfor vælge Mullerup? Badestrande er der jo overalt, og alle erklærer at have den bedste. Mullerup Strand er muligvis »reason to go«, men er der »reason to stay«?

»Opgraderingen« til 62 boliger lugter i det hele taget mere af kvantitet end af kvalitet: I ønsket om at presse så mange gæster som muligt ind i den lille havn, glemmer man at spørge: Er det bæredygtigt - for natur og dyreliv? For vandmiljøet? For den lokale infrastruktur? Og for det sociale miljø: Vil der overhovedet være rart at være - vil der være »reason to stay«?

Mullerup Havn med dens placering i naturskønt område og særegne kulturhistorie er en helt unik perle, hvis mange facetter skal fremhæves med de nye tiltag og ikke bare tromles ned. F.eks. ønsker Maycon at rive den sidste originale bygning på havnen ned - den gamle lade. Det vil tilføre havnen meget større værdi at restaurere laden og gen-integrere den f.eks. som galleri for lokale kunstnere.

Et mindre feriecenter på Mullerup Havn bør bygges med grundig omtanke for de ovennævnte værdier. Ellers frygter jeg, at Feriecenter Mullerup Havn ender som spøgelses-ferieby og endnu et fejlslagent projekt.

Mette Nygaard Jensen

