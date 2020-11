Send til din ven. X Artiklen: Fejl på fejl i sagen og muteret coronavirus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fejl på fejl i sagen og muteret coronavirus

Debat Kalundborg - 11. november 2020 kl. 13:10 Kontakt redaktionen

Minkaflivning

Af Svend Olesen Agerhønevej 9 Kalundborg

Jeg så Folketingets spørgetid, hvor mange af spørgsmålene til statsministeren gik på den manglende lovhjemmel til nedslagtningen af samtlige mink i Danmark, og hvor Mette Frederiksen hver gang oplyste, at der var sket en fejl - ved at man havde overtrådt loven - og at det beklagede hun da.

Hun ville ikke i den efterfølgende presserunde fortælle, om hun slet ikke havde stillet spørgsmål til sine embedsmænd om lovligheden af beslutningen!

Mette Frederiksen henviser hele tiden til den indstilling hun fik fra myndighederne om at lukke minkerhvervet ned. Det har vist sig, at der er stillet spørgsmål ved myndighedernes indstilling! Det fremgik jo bl.a., at der var konstateret 12 tilfælde med en mutation af smitten - cluster 5 - hvoraf 1 boede på Midtsjælland, hvor der jo ellers slet ikke var konstateret smitte blandt mink.

Det blev senere oplyst, at det var en fejl. Der var alligevel ingen tilfælde på Midtsjælland. Der var 12 tilfælde, men de var alle i Nordjylland, og de var alle fra september måned.

Jeg kunne tænke mig at vide, hvor stor betydning det havde haft på beslutningen om at slagte alle mink i hele landet, at man troede, at der var et tilfælde på Sjælland, og dermed troede, at mutationen kunne sprede sig så langt?

Jeg kunne også tænke mig at vide om man, nu hvor man tester alle mennesker i Nordjylland, slet ikke har fundet flere med mutationen cluster 5? Eller var det måske en overreaktion fra regeringens side?

Det er påfaldende, at det kun er de danske mink, der er så farlige for folkesundheden. De svenske mink skader åbenbart ikke folkesundheden. Og på Island er der fundet 40 clusters, skriver en professor dr.med.vet. i tirsdagens avis.