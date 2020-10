Fantastisk rigt samfund

Desværre er der en lille gruppe frossenpinde, der ikke mener, galloway-kvæg kan trives under sådanne forhold. De forlanger, at hobbylandmanden sørger for, at hans lille flok galloway-kvæg har, hvad vi kunne kalde et kotel.

Man undres såre. Der er lavet så mange fejl og misforståelser, at - hvis man er positiv indstillet - kunne få den opfattelse, at alle disse fjummerier skyldes, at advokaterne og retten er på hobbylandmandens side. Man kan ikke i ramme alvor indkalde en nu 71-årig hobbylandmand fem gange i den samme sag. Og da slet ikke, når man læser, hvordan galloway-kvæget er udrustet. Racen er én af Skotlands ældste kvægracer - den kan føres tilbage til år 485 f. Kr. Jeg har særdeles vanskeligt ved at tro, at man dengang sørgede for, at racen havde læskure at gå ind i for at lune sig. Ovenstående viser, det er et fantastisk rigt samfund, vi lever i.