Fællesskab er når vi hjælper hinanden

De fleste viser samfundssind og rigtig mange rækker hånden frem for at hjælpe andre. Masser af hjælpegrupper er dukket frem, primært gennem de sociale medier. De etablerede hjælpeorganisationer oplever også, at danskerne melder sig i hobetal - rigtig mange vil hjælpe med gøremål som indkøb, hundeluftning eller mediciafhentning. Studerende og pensioneret sundhedspersonale melder sig klar til at give en hånd med, hvor der er pres på. Det er fantastisk og skaber en sammenhæng i vores land der er uvurderlig.

Det er ikke alle steder, at myndigheder, Folketing og regering arbejder så koordineret og i samklang som tilfældet er i Danmark lige nu. Der er masser af kulørte eksempler fra fjerne steder der lander på avissiderne og mens både farverige og frygtelige billeder afspilles i et væk på sociale medier, laver ansvarlige politikere, faglige organisationer og arbejdsgiverorganisationer en trepartsaftale i Danmark. En aftale der er lavet på rekordtid og under et voldsomt økonomisk pres. Aftalen sikrer, at arbejdstagere og virksomheder kan holde skindet på næsen under det pres som Corona virusset sætter hele Danmark under. Regeringen arbejder på foranstaltninger så solo-virksomheder forhåbentligt også kan klare sig gennem den krise, vi står på kanten til.