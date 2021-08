Send til din ven. X Artiklen: Et ret billigt argument at så tvivl Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat Kalundborg - 30. august 2021 kl. 15:03 Kontakt redaktionen

Kommentarer til Svend Olesens læserbrev den 27. august.

Inden høringsfristens udløb kom der en del ekstra underskrifter i hus, så resultatet blev 1507, hvilket viser den massive modstand.

I denne vigtige og ekstraordinære sags tjeneste brugte vi vores demokratiske ret til at ytre os.

Fremgangsmåden er almindelig kendt og brugt, nemlig at samle underskrifter på gader og stræder og gå fra dør til dør, primært i Vor Frue sogn, da de er berørte parter.

Vi ville høre borgerne om de havde taget stilling til boligbyggeriet i Klosterparken.

Vi informerede ud fra materialet, som er frit tilgængeligt på kommunens hjemmeside, om inddragelsen af halvdelen af parken, og har vist prospektet med de tre og fire etagers boliger, samt tegninger over placeringen.

Vi er uforstående over for din påstand om, at vi skulle have fået en ældre dame til at skrive under på protestgruppens underskriftsblad mod hendes vilje? Vi har overhovedet ikke tvunget eller påtvunget nogen vores holdninger. Tværtimod har vi informeret borgerne i området om de forestående planer.

Rigtig mange har været vrede og har rost os for at give os tid til at samle underskrifter. Vi har tilbudt borgerne at skrive under, hvis de er imod inddragelse af boligbyggeri i parken.

Det er et ret billigt argument at forsøge så tvivl om underskrifternes gyldighed og beskylde os for manipulation.

Kommunens formål med at sælge Klosterparken var at please AP-ejendomme, da AP fandt ud af, at det blev for dyrt at renovere eksisterende bygninger i midtbyen, når der nu var indgået aftale med dem.

Men projektet bliver forsøgt solgt til borgerne som udvikling og til gavn for borgerne, når det nu mest er til gavn for AP's bundlinje.

Hvis der skulle være enkelte, der har fortrudt deres underskrift, kan det højst sandsynlig lade sig gøre at kontakte kommunen og trække deres underskrift tilbage, men så skal alle dem, som ikke nåede at skrive under, også have muligheden for at blive ført på listerne. Og der er desværre mange, som ikke nåede det.

På vegne af underskriftindsamlerne.

Susanne Nielsen Bryggervænget 5, Kalundborg