Er oppositionen ikke med?

Som almindelig borger og tilskuer til kommunens politiske arbejde, må man undre sig over, at ikke alle politiske partier har været med i denne drøftelse om forvaltning af pengene. For det er vel også dem, som har stemt på Socialdemokratiet, SF, Venstre Socialisterne og på Gert Larsen, der skal have gavn af disse penge.