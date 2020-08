Er Rørby Skole i fare for at lukke?

Det skyldes, at der er indskrevet mindre end 10 elever i 0. klasse i år, nemlig kun 8 elever. Det fremgår blandt andet også, at 9 elever i skoledistriktet har valgt en friskole frem for Rørby Skole. Det er politisk valgt, at hvis kun fem elever eller mindre indskrives i en klasse, bliver den ikke oprettet. Det var det scenarie, der lukkede Røsnæs Skole for to år siden. Som bekendt opstod deraf Røsnæs Friskole, som ikke har problemer med at tiltrække elever - altså betalende elever.