En kommunaldirektørs forsvarstale

Debat Kalundborg - 09. august 2021 kl. 09:20 Kontakt redaktionen

Debat

Respons på Nordvestnyts artikel »Lukkede midtby-sager er nu åbne« lørdag den 7. august.

Det, journalist Aske Hald Knudstrups interview med kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen viser, er, at det er langt mere kompliceret at bortforklare end at forklare.

»I princippet har de to punkter (midtby-sagen) været åbne og tilgængelige, siden rammeaftalen blev godkendt og underskrevet« siger Thomsen og henviser til retten til aktindsigt jævnfør forvaltningsloven.

Men Thomsen ved meget vel, at det besvær, der er forbundet med at kræve aktindsigt, i sig selv er en effektiv bremseklods for en bred offentlig debat om de omfattende indgreb, planen åbner mulighed for.

Hertil kommer at det er op til forvaltningen selv at afgøre, hvilke dokumenter der er interne arbejdsnotater og derfor undtaget retten til aktindsigt.

Det ville i øvrigt have været passende, om rammeaftalen var blevet sendt ud til høring før godkendelse og underskrift.

Direktøren fortsætter:

»Investorerne holder ikke i kø i Kalundborg, så hvis vi skal have en chance for at gennemføre projekterne på Stejlhøj og i midtbyen med en ekstern investor, så er vi nødt til at lave en samlet pakke.«

Med »vi« menes nok »vi i forvaltningen«, da kommunaldirektøren mig bekendt ikke er kalundborgenser.

Men det, Thomsen forklarer, er, at bebyggelsen i parken og omkring ruinerne ved Klostertorvet er den pris, vi kalundborgensere må betale for at hente eksterne investorer til Stejhøjprojektet.

Og vil vi så det?

Er vi nået der til, hvor vi er nødt til at bøje os under nødvendighedens lov?

Denne »noget for noget-aftale«, forvaltningen har sluttet med A/P ejendomme A/S, gør, at projektet savner den transparens, der er så afgørende for et velfungerende folkestyre.

Jeg savner endnu at høre en politiker sige noget positivt om Klosterparkprojektet.

»Vi har lov til at bygge meget mere med den nuværende lokalplan«, siger borgmesteren.

Skal det opfattes som en trussel?

»Kommunen magter ikke selv midtbyprojektet« siger Gunver Jensen (S), men undlader behændigt at tale om projektets fortræffelighed, og Enhedslistens Danielsen har fortrudt.

Thor Birkeland

Røsnæsvej 187a,

Kalundborg