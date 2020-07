En glædelig sag

Mit forslag om bypedeller blev for næsten to år siden bakket op af de fleste i kommunalbestyrelsen, hvis der blev råd til det.

Hvad man nok ikke husker at nævne er, at det var et forslag, jeg dengang stillede i kommunalbestyrelsen. Nu kan vi forhåbentlig til daglig glæde for borgerne se frem til en fin og ren by, som vi kan være bekendt at vise frem til turister og de handlende.