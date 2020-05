Send til din ven. X Artiklen: Døde sømandene forgæves? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Døde sømandene forgæves?

Debat Kalundborg - 05. maj 2020 kl. 14:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Befrielsen

Af Tommy Dinesen Præstegade 9 Kalundborg

I mine meget yngre dage på verdenshavene læste jeg en bog af kaptajn H.C Røder, der omhandlede de danske søfolks indsats under anden verdenskrig, hvor 6500 allerede den 9. april i 1940 blev de første modstandsfolk i kampen mod nazismen, da de befandt sig på alle verdenshavene og i havne over hele kloden, blev afskåret fra deres familier - nogle med børn- og venner i fem til seks år inden de vendte hjem - 1088 af dem omkom under konvoysejlads minesprængninger, torpedoer og andet godt fra havet.

I omtalte bog havde en læser før mig med blyant - husker jeg - skrevet, at de døde forgæves.

Og når jeg ser Sjællandsk Mediers fine tillæg på 24 sider om befrielsen, hvor der ikke er et eneste ord om disse tusinde søfolk, der var de første modstandsfolks i Danmark, må jeg desværre nok give blyantsforfatteren ret.

Over 150 danske skibe gjorde ikke som den danske tyskevenlige regering dengang bad dem om, nemlig at søge neutral havn. Nej de sejlede til England og kom til at sejle under engelsk flag og på engelske overenskomster, de deltog i konvoysejlads på Atlanten på Arghangelsk i det nordlige Rusland, var med ved landgangen ved Normandiets kyst den 6. juni 1944 deltog godt 30 danske skibe med 600 - 800 søfolk ombord. Her havde den engelske konge i Underhuset forinden specielt nævnt de danske søfolks indsats. Derfor var 23 af skibene med Dannebrog i agterstavnen,

I USA lå godt 30 danske skibe, som i starten blev interneret af myndighederne med baggrund i den danske regering meget venlige politik overfor besættelsesmagten, de kom under Panamaflag. Skoleskibet Danmark der lå i USA kom til at sejle og uddanne flere tusinde amerikanske kadetter og blev senere hyldet for denne indsats på 50 års dagen for FN's oprettelse ved at sejle som nr. 2 efter USAs skoleskib ved en større regatta i den forbindelse.

Nogle kom i japansk krigsfangelejre, knapt 100 blev tilbageholdte i Shanghai og kom først hjem i 46.

Jeg var sidste år deltager i en mindehøjtidelighed i Newcastle i England, hvor vi fra foreningen Senior Sailors, og pårørende fra nogle af de, der mistede deres kære under krigen, hvor vi nedlagde kranse og blomster. Newcastle var det sted, hvor de danske søfolk kom til, når de afmønstrede, var blevet torpederet eller lignende, og hvor Sømændenes Forbund, Søfyrbøderne og Restaurationsforbundet havde en hyreanvisning. Her er der flere mindetavler og den gamle fane de havde er stadigvæk bevaret.

Jeg skulle have talt ved Mindeankeret ved Nyhavn den 9. april. Det blev desværre aflyst af grunde alle kender - ellers havde de danske søfolk fået et klap på skulderen for deres heltemodige indsats.