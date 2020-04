Det mest uskadelige sprøjtemiddel

Debat Den 22/4 skrev Niels Erik Danielsen, at han var meget utilfreds med, at Kalundborg Kommune ikke ville udfase Roundup. Dertil vil jeg knytte en kommentar.

Er vedkommende ikke klar over, at det er det mest uskadelige sprøjtemiddel, der findes, og det mindst CO2-belastende?

Desuden har det i mange år været forsøgt at få det til at gå i grundvandet. Det går ikke længere ned end til en meter - i øvrigt har både læger og professorer meldt ud, at det ikke er sundhedsskadeligt.