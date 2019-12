Send til din ven. X Artiklen: Det lysner for Kalundborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det lysner for Kalundborg

Debat Kalundborg - 04. december 2019 kl. 07:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Så kom finansloven endelig i hus. Operation genopretning kan begynde. Nu begynder der endelig at komme nogle tiltrængte penge ud til de områder i den kommunale service, som vi i rød blok S - SF - EL samt undertegnede ønskede i vores egen budgetlægning for nylig, men ikke kunne få en eneste krone til for V - DF - R og Konservative i blå blok.

Det drejer sig bl.a. om vores børns trivsel og fremtid. Der bliver nu fokus på flere lærere i folkeskolerne, bedre norneringer i vuggestuer og børneaver samt meget andet tiltrængt borgernær service, så som flere penge til psykiatri og 1000 flere sygeplejersker. Pædagogernes fagforening fortæller, at det pt. går 2000 uddannede pædagoger hjemme, som gerne vil i arbejde igen, når arbejdsforholdene bliver menneskelige, og opgaven med en forsvarlig pasning af vores børn igen bliver mulig med flere ansatte. Der bliver noget at rette op på i de kommende år. Områder som i Kalundborg Kommune systematisk i årenes løb langsomt er blevet udsultet i diverse sparerunder. Det er glædeligt, at regeringen kan se problemet, når det kommunale styre i Kalundborg ikke kan. For at bruge borgmester Damms hyppige udsagn om, at »vi skal bare gøre det lidt smartere« holder ikke længere. Det er en bemærkning, som klart sender signal om, at blå blok ikke vil bruge penge på sådanne områder.

Nu bliver det så oppositionen i Kalundborgs kommunalbestyrelse S - SF - EL og undertegnedes fremtidige opgave, at påse at de nævnte penge bliver brugt på de tiltænkte områder, så de ikke bare ender alle andre steder herunder i kommunekassen. Det skal blive en fornøjelse, at holde et vågent øje med det.

Der kan da være ting i sådan en ny finanslov, som måske er mindre spiselige, men sådan er det nu engang, når så mange partier skal kunne se sig selv i sådan en finanslov. Hovedsagen for mig er, at nu går det den rigtige vej frem. Så de sidste mange år med besparelser og stagnation kan stoppe. Det kunne måske være, at der pludselig kom nye tilflyttere til vores kommune, når de nævnte områder påbegyndes genoprettet. Der vil som sædvanlig blive store angreb fra de borgerlige i Folketinget vedr. financieringen, men mon dog ikke vi alle sammen snart er villige til at »spytte« lidt mere i kassen på visse områder. Som det er nu, kan det ikke blive ringere, og det fortjener det rige Danmark ikke.

Gert Larsen

KB-medlem (løsgænger)

Kalundborg Kommune