Det handler om vores fremtid

Debat Kalundborg - 23. september 2021 kl. 19:43 Kontakt redaktionen

Den 21. september deltog jeg i et fremragende børnetopmøde arrangeret af BUPL.

Det var dog ikke bare en behagelig aften, for det, vi talte om, var noget trist: Hvordan børnene i Kalundborg Kommune har det.

Emnet var supergodt, for det er meget relevant at have en dialog omkring, hvordan vores børn har det, for de er trods alt vores fremtid.

Det, der var trist, var de historier, som kom frem.

Det var ikke sjovt.

Aftenen var en endeløs strøm af fortællinger om svigt, ligegyldighed, usynlighed og meget mere.

Det går mig meget på, at mennesker, der bidrager og gør alt, hvad de kan, for at være gode borgere og ansatte, bare bliver negligeret for deres indsats.

Det, der var værst, er, at forholdene, der blev talt om, ikke bare er enkelte historier.

De er meget almindelige.

Men det giver også god mening, når vi har landets anden højeste normering, og 89 procent af vores pædagoger mener, at der ikke bliver givet den rette støtte til de udsatte børn.

Jeg vil slås for, at vi faktisk bliver en børnevenlig kommune, hvor vi lytter.

Det koster en kommune at redde et barn, men det koster et kongerige at lade være.

Steffen Bagger (S og DSU) kandidat til KV21 Høng