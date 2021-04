Det halter med byggetilladelserne

Både byggefirmaet og jeg har telefonisk talt med afdelingen for byggetilladelser, men ingen af os blev klogere af dette. Man skal for øvrigt via nettet bestille tid til en samtale for at komme i kontakt med afdelingen.

Man forstår ikke, at Kalundborg Kommune ikke for længe siden har sørget for en hurtigere sagsbehandling for byggesager, idet de længe må have vidst, at den var helt galt med sagsbehandlingstiden for byggesager. Så vidt mig bekendt har Kalundborg Kommune negativ befolkningstilvækst. Det forstår man jo godt med den dårlige service, der er på boligsiden .